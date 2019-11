Laboratorio identifica nueva cepa poco común del VIH

Un laboratorio en Estados Unidos identificó a un nuevo subtipo del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), hallazgo que está ayudando a los investigadores a adelantarse a las mutaciones.

La cepa, VIH-1 Grupo M subtipo L, se ha registrado en tres personas a partir de muestras de sangre tomadas entre 1980 y 2001, todas en la República Democrática del Congo, dijeron los laboratorios Abbott el jueves.

Para clasificar a un nuevo subtipo, tres casos deben ser descubiertos de manera independiente, según las directrices emitidas en 2000.

ANNOUNCING: We’ve identified a new strain of HIV-1.

Here’s how we’re helping keep the global health community a step ahead of this virus. https://t.co/WliCRVLHdT pic.twitter.com/zK6xUozsGk

— Abbott (@AbbottNews) November 6, 2019