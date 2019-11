Trump urge a México a lanzar guerra contra carteles tras masacre de familia mormona

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió este martes al gobierno mexicano a lanzar una "guerra contra los carteles de la droga", tras la masacre contra una familia mormona estadounidense en el norte de México que dejó nueve muertos.

La emboscada en la que murieron tres mujeres y seis niños, todos miembros de una comunidad mormona, ocurrió el lunes en la localidad de Rancho de la Mora, en el límite de los estados de Sonora y Chihuahua.

"Una maravillosa familia y amigos de Utah quedaron atrapados entre dos violentos carteles de la droga, que se atacaron el uno al otro, dejando como resultado varios estadounidenses muertos, incluyendo niños pequeños, y algunos desaparecidos", escribió Trump en Twitter.

….monsters, the United States stands ready, willing & able to get involved and do the job quickly and effectively. The great new President of Mexico has made this a big issue, but the cartels have become so large and powerful that you sometimes need an army to defeat an army!

