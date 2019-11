Hijo de Donald Trump revela supuesto nombre de denunciante anónimo

Donald Trump Jr. publicó Twitter el supuesto nombre de un funcionario de la CIA presentado como el denunciante anónimo cuyo testimonio desató el procedimiento de destitución en contra de su padre, el presidente Donald Trump.

La identidad de la persona señalada por Trump Jr. circula desde la semana pasada en medios identificados como próximos a la extrema derecha, pero la AFP no pudo verificar esa información de forma independiente y no publica el nombre.

En su tuit, el hijo de Trump acusó al denunciante de haber trabajado con los "anti Trump" y colocó un enlace a un artículo en el sitio conservador Breitbart News.

I love the outrage about me tweeting an article about the “alleged” whistleblower… also good to know you have other sources confirming.

Those thinking I coordinated with The White House to tweet out a @BreitbartNews article haven’t been watching my feed much. Didn’t happen! https://t.co/CEOZBmcX4p

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 6, 2019