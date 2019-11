Diputados electos por FCN-Nación podrían asumir sin representación política

Los ocho diputados electos por el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) para el período 2020-2024 podrían asumir sin representación política, lo que no les permitiría presidir comisiones ni integrar la junta directiva.

Ello tomando en cuenta que el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) resolvió cancelar a la agrupación política por violar normas relacionadas con el financiamiento electoral.

FCN-Nación aseguró que el fallo del órgano electoral está sujeto a apelación, así que sería solamente si este queda en firme que los legisladores de ese bloque pasarían a ser independientes.

Los parlamentarios electos para integrar esta bancada desde el próximo 14 de enero son:

Al ser consultado sobre esta situación, Longo consideró que se deben agotar todos los elementos de juicio necesarios para llegar al extremo de que se confirme la cancelación.

Añadió que de ser así cumpliría con lo establecido en la ley y quedaría como independiente y vetado para integrar la junta directiva y presidir comisiones de trabajo.

“A mí en lo particular en ningún momento me afectaría, porque yo he tratado de hacer mi trabajo y apoyar a la gente de mi departamento y mi distrito y lo que corresponde a nivel nacional”, dijo.