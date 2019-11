Aldana señala que la Fiscal General conocía de atentado en su contra

La exjefa del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, señaló a la actual fiscal general, Consuelo Porras, de no actuar ante un posible atentado en su contra, pese a que aparentemente tenía información sobre el mismo.

“Parece que Porras tenía conocimiento de que iban a atentar contra mi vida, no me previno, no investigó y violó la resolución de la CIDH, me dejó sin seguridad”, escribió Aldana en su cuenta de la red social Twitter.

De igual forma, aseguró que la fiscal la “persigue con hechos falsos”, por lo cual cuestionó “del lado de quién está”.

Parece que Consuelo Porras tenía conocimiento de que iban a atentar contra mi vida, no me previno, no investigo y violo resolución de la CIDH me dejo sin seguridad. Me persigue con hechos falsos!! Del lado de quien está ?

— Thelma Aldana (@ThelmaAldana) November 5, 2019