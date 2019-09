Parlamento británico entra en receso en pleno bloqueo del Brexit

El Parlamento británico entrará en un receso de cinco semanas al término de los debates de este lunes, en una medida anunciada a finales de agosto por el primer ministro Boris Johnson.

"El Parlamento será suspendido al final de la sesión" y hasta el 14 de octubre, anunció un portavoz, incluso si los diputados vuelven a rechazar una moción gubernamental para convocar elecciones anticipadas a mediados de octubre, que requiere la aprobación de dos tercios de la cámara.

La ceremonia de suspensión, rodeada de gran pompa, debería tener lugar el martes de madrugada, dado que la última votación en la Cámara de los Comunes está prevista hacia las 23:00 (hora local).

Añadiendo drama, John Bercow, quien ha sido el presidente de la cámara los últimos diez años, anunció que dejará el cargo a más tardar el 31 de octubre.

John Bercow. / AFP

Bercow, cuyo papel fue importante papel en el convulso proceso del Brexit, dando la voz a los diputados proeuropeos, justificó su salida por motivos familiares.

"He intentado aumentar la autoridad relativa de esta legislatura, por lo que no pediré disculpas", afirmó, no obstante, ante los diputados.

"Ninguna propuesta 'realista'"

Johnson llegó al poder en julio, prometiendo que sacaría al Reino Unido de la Unión Europea (UE) a toda costa.

Pero ante el temor de un caótico Brexit sin acuerdo, los legisladores aprobaron, de urgencia la semana pasada, una ley que le obliga a pedir un nuevo aplazamiento, si para el 19 de octubre no ha llegado a un trato aceptable con Bruselas u obtiene la luz verde del Parlamento para una salida brutal.

El texto entró en vigor el lunes, con la aprobación formal por la reina Isabel II.

Johnson, que expulsó del partido a 21 rebeldes conservadores que votaron contra su gobierno, perdió su mayoría parlamentaria siete semanas después de llegar al poder.

Esperaba que unos comicios le diesen un mandato fuerte antes del Consejo Europeo de octubre, en el que confiaba arrancar un nuevo acuerdo a los miembros del bloque.

Let’s come together and get Brexit done on October 31st 🇬🇧 pic.twitter.com/bSyqXMtZUw — Boris Johnson (@BorisJohnson) September 9, 2019

Sin embargo, estos afirman que Reino Unido no ha presentado alternativas reales al Tratado de Retirada, firmado por la exprimera ministra, Theresa May, en noviembre, y rechazado tres veces por el Parlamento.

La UE no recibió hasta el momento ninguna propuesta "realista" de Londres, afirmó el lunes el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, en una rueda de prensa conjunta con Johnson, en Dublín.

"Las reuniones técnicas continuarán esta semana", se limitó a afirmar en Bruselas la portavoz de la Comisión Europea, Mina Andreeva.

*Con información de AFP