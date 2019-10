Congreso de EE. UU. vota a favor de formalizar investigación contra Trump

El Congreso de Estados Unidos votó este jueves, 232 a favor y 196 en contra, por avanzar en el proceso de investigación con miras a la destitución del presidente Donald Trump, estableciendo un marco que permitirá a los legisladores interrogar públicamente a testigos.

Antes de la votación, la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, llamó a los republicanos a apoyar la moción para que el proceso sea público.

"Yo no sé por qué los republicanos tienen miedo de la verdad. Todos deberían apoyar que el pueblo estadounidense escuche los hechos por sí mismo", defendió este jueves.

I am speaking with reporters at the U.S. Capitol as the House prepares for the next stage of our inquiry on the President's betrayal of his oath, including public hearings so the American people can see the facts for themselves. https://t.co/tzGAt4TRHQ

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) October 31, 2019