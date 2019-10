Esperarán hasta el 30 de noviembre para exigir garantías del libramiento de Chimaltenango

La Constructora Nacional, S.A. (Conasa) y Renova Ingenieros, S.A., tienen hasta el 30 de noviembre para solventar el problema de los taludes en el libramiento de Chimaltenango.

Después de esa fecha, la División de Supervisión de Construcciones de la Dirección General de Caminos, del Ministerio de Comunicaciones (CIV), hará una “verificación visual del tramo” para constatar que las fallas hayan sido resueltas.

“Con esto se dará paso a nombrar la comisión receptora y será esta la que recibirá o no el tramo. Tenemos la transparencia y solvencia para ejecutar las fianzas (garantías), no vamos a titubear”, dijo José Luis Benito , titular del CIV.

Aseguró que si llegaran a cobrar las fianzas “podrían contratar a una nueva empresa” para reparar la obra, valorada en Q451 millones.

Benito informó que el 1 de noviembre con carril reversible será habilitado el paso en el libramiento, según el ofrecimiento de las empresas encargadas del tramo.

Añadió que los trabajos en los taludes continúan y ambos carriles estarán habilitados el 15 de noviembre.

Sin embargo, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomendó que el paso sea habilitado hasta que finalicen los trabajos de mantenimiento.

Los 14.5 kilómetros de carretera que conforman el libramiento de Chimaltenango fueron inaugurados el 12 de abril por el presidente, Jimmy Morales.

El mandatario considera la construcción como una “mega obra” y se ha molestado con quienes han criticado los derrumbes que han ocurrido desde mayo hasta la fecha.

"No habría ningún inconveniente. No, si no llueve", dice José Luis Benito, titular del @CIVguate, al consultarle sobre el paso de ciclistas en el libramiento de Chimaltenango. @PublinewsGT pic.twitter.com/1d02RQWZdN

— Saira Ramos (@SRamos_PN) October 28, 2019