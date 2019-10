¿Pasará la Vuelta Ciclística por el libramiento de Chimaltenango? 

A tres días de que la Vuelta Ciclística tenga su etapa por Chimaltenango, aún es incierto si la caravana pasará o no por el libramiento.

Dicho tramo carretero ha sido cuestionado por la población guatemalteca debido a los constantes deslaves de tierra que se han producido.

Respecto a este tema, hoy el titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), José Luis Benito, se pronunció.

De acuerdo con el funcionario para el 1 de noviembre se tiene planificado habilitar el libramiento, con un carril reversible.

Pero al ser consultado sobre el paso de la caravana ciclística, un día antes de la fecha donde se supone quede habilitado, él respondió:

“Esperamos que las condiciones climáticas nos lo permitan y no habría ningún inconveniente en que puedan utilizar”.

Además añadió: “Si llueve, no”.

"No habría ningún inconveniente. No, si no llueve", dice José Luis Benito, titular del @CIVguate, al consultarle sobre el paso de ciclistas en el libramiento de Chimaltenango. @PublinewsGT pic.twitter.com/1d02RQWZdN

