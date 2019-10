Exministro Vielmann: “CICIG me abrió dos procesos por los mismos hechos”

El exministro de Gobernación, Carlos Vielmann, expuso este jueves ante la “comisión de la verdad” del Congreso y aseguró que por acciones de la CICIG y la FECI sus derechos constitucionales y humanos fueron violentados de forma consistente.

El exfuncionario fue absuelto en 2018 por un tribunal español por un caso relacionado con la supuesta ejecución de presos en 2006.

El guatemalteco, que tiene nacionalidad española, fue juzgado por la Audiencia Nacional de ese país, que consideró como no probado que haya cometido los delitos de asesinato y crímenes de lesa humanidad.

Actualmente está señalado en un caso de ejecuciones extrajudiciales en Guatemala.

Vielmann dijo hoy ante los diputados que integran la comisión instalada para investigar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que se cometieron vejámenes en su contra por parte de esta entidad.

Vielmann denunció una serie de irregularidades que supuestamente habría cometido la CICIG. Entre estas, señaló que hubo duplicidad de proceso por los mismos supuestos hechos ilícitos que se le atribuían.

“Como me absolvieron en España me abrieron un proceso penal en Guatemala. CICIG me abrió dos procesos por los mismos hechos y quedó demostrado que se me estaban violando mis derechos humanos y constitucionales”, dijo.