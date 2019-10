Testimonio de diplomático estadounidense compromete a Trump

Según The Washington Post, en un testimonio a puerta cerrada en el Congreso, el encargado de negocios de Estados Unidos en Ucrania, Bill Taylor, reforzó las sospechas contra el presidente Donald Trump.

Los demócratas que controlan la Cámara de Representantes buscan determinar si el mandatario republicano utilizó la política exterior de Estados Unidos para fines políticos personales.

Específicamente, quieren saber si el presidente presionó a Ucrania, mediante un chantaje económico, para que investigara una presunta corrupción del exvicemandatario Joe Biden, favorito entre los demócratas de cara a las elecciones de 2020, y posible rival de Trump.

Bill Taylor. / AFP

De acuerdo con el mencionado diario, Taylor informó que Gordon Sondland, embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea (UE), le había dejado claro que Trump había vinculado la entrega de ayuda a Ucrania a que Kiev anunciara una investigación sobre Hunter Biden, hijo del exvicepresidente demócrata y miembro de la junta directiva de una empresa ucraniana.

Sondland "me dijo (…) que todo estaba relacionado con tal anuncio, incluida la ayuda económica", afirmó Taylor, según el Washington Post.

"Lo que escuché hoy de Bill Taylor fue muy inquietante y explosivo", tuiteó el congresista demócrata Adriano Espaillat.

You can always spot a racist by listening to the racist words he speaks. #TrumpISaRacist https://t.co/yT5EqkVyjl — Adriano Espaillat (@RepEspaillat) October 22, 2019

"Fue simplemente el testimonio más condenatorio que escuché", dijo por su parte la legisladora Debbie Wasserman Schultz, también demócrata.

Your repeated use of insensitive and historically ignorant rhetoric will not distract the U.S. House of Representatives from getting to the bottom of your shakedown and scheme to undermine our elections https://t.co/m9xS1r1wPC — Debbie Wasserman Schultz (@DWStweets) October 22, 2019

"¿Linchamiento?", palabra "desafortunada"

Muy molesto, Trump, bajo amenaza de juicio político, comparó el procedimiento con miras a destituirlo con un "linchamiento".

"Si algún día un demócrata es presidente y los republicanos ganan la Cámara de Representantes, incluso por un margen menor, pueden llevar al presidente a juicio político sin el debido proceso o justicia o derecho legal alguno", tuiteó.

"Todos los republicanos deben recordar lo que están atestiguando: un linchamiento. ¡Pero ganaremos!", agregó.

So some day, if a Democrat becomes President and the Republicans win the House, even by a tiny margin, they can impeach the President, without due process or fairness or any legal rights. All Republicans must remember what they are witnessing here – a lynching. But we will WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2019

El tuit de Trump provocó fuertes reacciones en la capital de Estados Unidos.

Sorprendentemente, Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en el Senado, que no suele criticar al presidente, expresó su desacuerdo.

"Dada la historia en nuestro país, no compararía esto con un linchamiento", declaró McConnell a periodistas. "Esa fue una elección desafortunada de palabras".

"Linchamiento" es una palabra cargada de significado en Estados Unidos, donde se asocia con el asesinato de afroamericanos durante los siglos XIX y XX, esencialmente en el sur.

La Casa Blanca defendió el uso del término, asegurando que no hubo una referencia histórica.

"El presidente (Trump) no estaba tratando de compararse con la terrible historia de este país", dijo Hogan Gidley, portavoz del Ejecutivo.

*Con información de AFP