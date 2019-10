Exalcalde de Rabinal habría empleado diferentes métodos para “quitar del camino” a su antecesor

El exalcalde de Rabinal, en Baja Verapaz, Elbin Steiman Herrera, habría pagado Q240 mil a la banda criminal “Los Samueles” para que se cometiera el asesinato de su antecesor, Ángel Amado Pérez Xitumul.

Así se escuchó este jueves 17 de octubre en el Tribunal de Mayor Riesgo A, en donde son juzgados tres presuntos sicarios a quienes el Ministerio Público (MP) acusa como autores materiales.

Durante la audiencia se escuchó la declaración en anticipo de Sergio Noé Estrada Andrade, colaborador eficaz quien testificó en anticipo de prueba ante Claudette Domínguez en el Juzgado de Mayor Riesgo A.

De acuerdo con lo manifestado por el testigo eficaz, durante un año siguió a Pérez Xitumul por órdenes de Herrera, entonces concejal primero. Este, incluso, intentó que por medio de brujería se causara la muerte del jefe edil y acudió a un centro espiritista en Samayac, en Suchitepéquez.

De la brujería a las balas

Según el colaborador eficaz, cuando Herrera acudió a las artes ocultas se le ofreció un trabajo que de manera inmediata haría que el alcalde abandonara su cargo. Para eso debía pagar Q5 mil.

En esa ocasión, el presunto autor intelectual del crimen dijo que solo llevaba Q2 mil 500, pero prometió que si daba resultado el oficio del brujo, volvería y de forma voluntaria entregaría Q10 mil.

De esa cuenta, comenzó el ritual. Tiempo después, desesperado porque no pasaba nada con Pérez Xitumul, Herrera optó por contratar a una banda de sicarios que cumplieran con su deseo: Apartar al funcionario de la comuna.

Al principio, la red le requirió Q150 mil por el trabajo, según dijo que escuchó en una reunión que se desarrolló en el interior de un picop y en la cual participó el entonces concejal.

Sin embargo, la suma se modificó después del 1 de febrero de 2017, cuando se ejecutó el atentado armado que causó la muerte de Pérez Xitumul y de Eldin Gómez de Paz, concejal tercero. La acción de violencia ocurrió en la aldea Piedra de Cal, en Rabinal.

Casi dos años después del hecho de violencia, y ya capturado y procesado penalmente el colaborador eficaz, decidió ayudar a las autoridades para que se conociera cómo ocurrió el crimen.

Ahora Estrada Andrade, su esposa e hijas reciben protección de la Fiscalía porque después de que Herrera supo que este tenía la intención de colaborar, llegó a su casa, en Salamá, y amenazó a sus familiares.

El colaborador hizo referencia a las palabras de su esposa, quien le contó cómo ocurrió la amenaza:

“A mí no me van a agarrar vivo. Si van a llegar hacia mí, voy a matar policías y fiscales, y si me da tiempo de llegar al parque, allí voy a demostrar que soy hombre y me voy a quitar la vida, pero voy a dejar pagado quién los mate”, consta en el audio que se reprodujo ante el Tribunal de palabras que el testigo eficaz citó de su esposa, quien a su vez se refirió a lo que le dijo Herrera.

Actualmente Herrera se encuentra prófugo de la justicia.

Acusados

Los señalados en este caso son:

Rodolfo Gamaliel Estrada Andrade.

Tomás Véliz Polanco.

Yoni Hermelindo Ausencio Godoy.

La Fiscalía de Delitos contra la Vida los señala por asociación ilícita, asesinato y asesinato en grado de tentativa.