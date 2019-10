Trump anuncia ayuda específica para Guatemala, Honduras y El Salvador

Donald Trump anunció este miércoles que los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador recibirán "asistencia específica en áreas de orden público y de seguridad". Lo hizo por medio de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Esta ayuda llega luego de que los tres países firmaron acuerdos en materia de asilo. Además, el mandatario estadounidense los calificó de "históricos". Asimismo, explicó que con estos se busca ponerle fin al "flagelo del tráfico de personas".

Trump anunció que Estados Unidos aprobará, "en breve", asistencia específica en las áreas de aplicación de la ley y seguridad, con objeto de "acelerar" el progreso.

Guatemala, Honduras & El Salvador have all signed historic Asylum Cooperation Agreements and are working to end the scourge of human smuggling. To further accelerate this progress, the U.S. will shortly be approving targeted assistance in the areas of law enforcement & security.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 16, 2019