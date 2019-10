Trump: EE. UU. podría mediar entre Turquía y los kurdos

El presidente Donald Trump sugirió este jueves que Estados Unidos podría mediar en el conflicto entre Turquía y los kurdos, en un momento en que Washington retiró tropas de posiciones clave en la región.

"Tenemos una de las tres opciones siguientes: enviar tropas y ganar militarmente, golpear muy duro a Turquía con sanciones o mediar en un acuerdo entre Turquía y los kurdos", dijo Trump en Twitter.

….We have one of three choices: Send in thousands of troops and win Militarily, hit Turkey very hard Financially and with Sanctions, or mediate a deal between Turkey and the Kurds!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2019