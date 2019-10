VIDEO. A presentadora la interrumpe su pequeño hijo en pleno noticiero en vivo

Un curioso momento vivió esta semana la presentadora Courtney Kube, de la cadena NBC, al ser interrumpida en pleno noticiero en vivo por su pequeño hijo de cuatro años.

La periodista se encontraba analizando la situación creada por la ofensiva militar de Turquía contra milicias kurdas en el norte de Siria, cuando de pronto un espontáneo le robó la atención.

Su hijo se coló en la transmisión y apareció en cámara, y de forma inocente se acercó a su mamá extendiendo los brazos para darle un abrazo.

La presentadora se distrajo por unos instantes, esbozando una sonrisa y disculpándose con la audiencia.

"Lo lamento, mis hijos están aquí. ¡Televisión en vivo!", dijo Kube, momentos antes de que el canal hiciera una transición hacia un mapa de la región en conflicto en Medio Oriente.

La propia cadena compartió el divertido clip en sus redes sociales.

"A veces, noticias de última hora se producen mientras estás reportando noticias de última hora", escribió NBC, acompañando el tuit con las etiquetas "MSNBCMoms" ("Mamás MSNBC") y "#WorkingMoms" ("Mamás trabajadoras").

Sometimes unexpected breaking news happens while you're reporting breaking news. #MSNBCMoms #workingmoms pic.twitter.com/PGUrbtQtT6

— MSNBC (@MSNBC) October 9, 2019