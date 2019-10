Utilizan platos ecológicos para repartir pastel de 15 años

Lo usual para una fiesta de cumpleaños es utilizar utensilios de duroport y plástico.

Sin embargo, hay quienes han tomado conciencia de lo perjudicial que son estos para el medioambiente.

En ese sentido, una familia de Chotocaj, en Totonicapán, utilizó hojas de maxán para repartir el pastel de una fiesta de 15 años.

Las hojas de máxan son usadas para la elaboración de tamales.

La acción fue aplaudida por los invitados a la fiesta de 15 años, ya que los utensilios de duroport y plástico tardan hasta 500 años en degradarse.

Abdías Ixchajchal tuvo la idea de hacer plastos y bolsas con hojas de máxan.

“La idea la tuve hace tres años, desde que me gradué de perito agrónomo. Me comprometí a no contaminar más”, dijo.