FOTO. Niño invitó a sus compañeros de la escuela, pero nadie llegó a su fiesta de cumpleaños

La historia del cumpleaños de un niño llamado Teddy se ha hecho viral. El pequeño esperaba con ansias el tan deseado día. Pero nada salió como lo esperaba él y su familia.

Era su cumpleaños número 6 y el pequeño tendría una fiesta a lo grande con sus compañeros de clase, pero cuando llegó el día pasó algo inesperado.

El hecho ocurrió en Tucson, Arizona, Estados Unidos. La madre de Teddy había organizado una recepción infantil en donde celebrarían con pizza y bebidas para los 32 compañeritos del aula.

La familia de Teddy se presentó al lugar en donde se llevaría a cabo la actividad. Los meseros pusieron la mesa y comenzaron a llevar las pizzas. Todos estaban a la espera de que comenzaran a llegar los invitados.

Pero, después de varios minutos, nadie se presentó a la celebración. El resto de personas que se encontraban en otros eventos no podían pasar sin observar al niño solo, con las pizzas servidas y las mesas vacías.

Un reportero de esa ciudad estadounidense tomó una fotografía de ese momento, que ahora circula en las redes sociales y que ha conmovido a cientos de usuarios.

La madre del pequeño comentó que sí había hecho la invitación a los demás niños con varias semanas de anticipación. Incluso varios confirmaron su asistencia.

Luego de que la imagen se volviera viral, varios regalos comenzaron a llegar a la casa de Teddy. Hasta el equipo de básquet profesional Phoenix Suns invitó al pequeño a ver el partido contra Los Angeles Lakers, donde juega el famoso LeBron James.

How about we celebrate with thousands at our place! Tickets to Wednesday’s #SunsVSLakers game are all yours Teddy! Talk soon! https://t.co/YL3zjDX9JW

— Phoenix Suns (@Suns) October 22, 2018