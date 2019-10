Pentágono promete cooperar con investigación de juicio político a Trump

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, aseguró este domingo que el Pentágono cooperará con la investigación lanzada por los demócratas en el Congreso para llevar a cabo un proceso de destitución del presidente Donald Trump.

"Haremos todo lo que podamos para colaborar con el Congreso", dijo Esper al canal de televisión CBS.

Los congresistas demócratas que investigan a Trump exigieron el lunes pasado al Pentágono la entrega de documentos sobre el caso ucraniano, que ha sumido al mandatario en una incómoda situación.

La oposición, mayoritaria en la Cámara Baja, quiere establecer en qué medida Trump presionó a Ucrania en julio para que investigara a su rival demócrata, Joe Biden, y, sobre todo, si el presidente utilizó una ayuda militar destinada a Kiev como instrumento de chantaje.

Esos fondos militares fueron suspendidos durante semanas en el transcurso del verano boreal.

Las declaraciones de Esper llegan días después de que la Casa Blanca anunciara que no iba a cooperar con la Cámara Baja en su investigación para lanzar un proceso de destitución contra Trump.

El presidente utilizó Twitter para difundir teorías conspirativas sobre un supuesto "Estado dentro del Estado" que intenta echarlo del poder.

The Democrats are going to lose a lot of House Seats because of their Fraudulent use of Impeachment. Schiff fabricated phone call, a crime. Democrat Senate Seats will also be put at risk, even some that were supposedly safe. Look at Louisiana last night, North Carolina last week!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 13, 2019