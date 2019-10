VIDEO. Jimmy Morales: "Yo no me inventé ningún apodo. Amparito Rodas se lo ganó él"

Fundación para el Desarrollo (Fundesa) arrancó esta mañana el Encuentro Nacional para el Desarrollo (Enade) 2019. A la actividad se hizo presente el mandatario Jimmy Morales, quien además ofreció un discurso a los presentes.

El lema de este año de Enade es "De un Estado líquido a un Estado sólido". Y destaca que el Índice de Competitividad Global sitúa a Guatemala en el puesto 98 de 141 países.

En su alocución, el presidente se refirió al Estado de Derecho y al fortalecimiento de las instituciones.

"¿Qué podemos esperar de un Estado en donde una corte le dice a otras cortes, al Congreso de la República o al organismo ejecutivo que no pueden ejercer sus funciones? Sin hablar de teología, puedo decirles que en Guatemala en la jerga política se conoce el término de Corte Celestial", inició Morales.

También se refirió a las personas, que según él, les interesa forzar un "rompimiento institucional en Guatemala".

Durante su discurso, el presidente Jimmy Morales dedicó varios minutos para enviar un mensaje a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad.

"No podemos tener una Corte de Constitucionalidad que emita resoluciones gallo-gallina", indicó.

También agregó que un amparo provisional que se da de forma definitiva.

"No podemos tener una CC que emita amparos express y que en otros casos se demore una eternidad para resolverlos. Los plazos son importantes y deben ser iguales para todos. Sino puede desconfiarse de un posible retardo malicioso de la justicia", mencionó.

Asimismo, aseguró que "no podemos tener una CC que dirija la política exterior, para eso está la Presidencia de la República".

Después de abordar varios puntos de la CC, el presidente Morales habló sobre la figura del recurso de amparo. Además, también se despojó de haber sido el creador del sobrenombre del titular del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas.

"La figura del amparo ha sido mal utilizada en Guatemala. Ahora responde a intereses perversos o ideológicos, que al final de cuentas es lo mismo. Para frenar el desarrollo de una comunidad o del país mismo", explicó.

"Y conste que yo no me inventé ningún apodo. Amparito Rodas se lo ganó él. Y lo felicito porque se lo ganó a pulso. Yo no lo inventé", dijo Jimmy Morales.