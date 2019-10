Jordán Rodas a Jimmy Morales: "Sigue pensando que está en su programa Moralejas"

El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, se pronunció luego de que el presidente Jimmy Morales lo mencionara durante su discurso en el Enade 2019.

Morales dijo en su alocución que "la figura del amparo ha sido mal utilizada en Guatemala". Además, negó ser el creador del sobrenombre del titular del PDH, Jordán Rodas.

"Y conste que yo no me inventé ningún apodo. Amparito Rodas se lo ganó él. Y lo felicito porque se lo ganó a pulso. Yo no lo inventé", dijo Jimmy Morales.