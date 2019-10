Ministro de Economía designado por Giammattei se reúne con McAleenan y Almagro

Antonio Malouf, ministro de Economía designando por el presidente electo Alejandro Giammattei, viajó a Estados Unidos para participar en reuniones con funcionarios y empresarios.

Se dio a conocer que ayer sostuvo un encuentro con Kevin Mcaleenan, secretario interino de Seguridad Nacional de EE. UU., y un grupo de empresarios.

Malouf señaló que se abordó el tema económico como una vía para atacar las raíces del problema de la migración, para lo cual se contempla la creación de empleo en diversas regiones del país.

Aseguró que pudo conversar con las personas que están a cargo de McAleenan con relación a la modernización de las aduanas y la creación de más empleo a través de un mayor intercambio comercial.

A criterio de Malouf, es importante para el país trabajar en esos puntos, así como en las ciudades intermedias, para que los guatemaltecos tengan a dónde migrar dentro del territorio nacional.

Recordó que hasta ahora las peticiones que ha hecho Giammattei a EE. UU. van enfocadas en que se le permita a Guatemala venderle productos como vegetales y textiles con mejores preferencias arancelarias.

Malouf, quien fue presidente del Cacif, indicó que el plan que también incluye aspectos de inversión, infraestructura, vivienda, zonas francas en las fronteras, fue presentado a McAleenan y representantes de varias instituciones en Estados Unidos.

Recordó que esos puntos se pretenden trabajar no solo con la nación norteamericana, sino con el gobierno de México.

Las propuestas del equipo designado para manejar el tema económico durante el Gobierno de Giammattei forman parte del Plan de Desarrollo e Innovación presentado en campaña por el presidente electo, dijo Malouf.

“A través del Ministerio de Economía queremos hacerlo realidad de forma rápida y estamos aprovechando este tiempo de transición para tener los apoyos que correspondan y lograr en poco tiempo una serie de cambios que la población pueda ver”, resaltó en entrevista con Emisoras Unidas.

En redes sociales el secretario McAleenan compartió fotografías del “productivo” encuentro con el ministro de Economía de Guatemala designado y líderes empresariales.

Productive meeting with Guatemala's Minister of the Economy Designate and business leaders today. We support their plan to create economic opportunities for Guatemalans in their country and address the root causes of irregular migration. pic.twitter.com/UkJ5KEA3fX

