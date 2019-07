"Esto debería estar funcionando en agosto", indica Kevin McAleenan sobre acuerdo de asilo

El secretario interino de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kevin McAleenan, respondió varias preguntas a reporteros de distintos medios del mundo, con respecto al tema del "tercer país seguro", firmado entre los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos la semana pasada.

Exactamente, McAleenan atendió las preguntas de seis reporteros.

Atiende a la prensa

Luego de una breve explicación sobre el recién firmado acuerdo entre Guatemala y EE. UU., McAleenan comenta que también recibió a los ministros de Gobernación de Costa Rica y Panamá en la sede del Departamento de Seguridad Nacional, para abordar sobre las oportunidades de una alianza continuada e intentar romper las organizaciones de tráfico de personas, atendió varias preguntas.

Pero previo a ello, también mencionó que, en concreto, con Guatemala se firmaron recientemente dos acuerdos: Uno operativo, dirigido a organizaciones de tráfico de personas; y el otro para aliarse para proveer oportunidades para buscar protecciones conforme al derecho de asilo.

Las preguntas

La primera pregunta es formulada por Ted Hesson de Político: "¿Puede explicar cómo funciona este acuerdo, cuándo entra en vigencia y si hay compensaciones?"

McAleenan responde que, en primera instancia, que el acuerdo "es de interés tanto para el gobierno guatemalteco como el estadounidense".

"Ellos (Guatemala) ya acordaron tomar medidas operativas para enfrentar a las organizaciones que trafican personas. Esto es simplemente el siguiente paso en esa evolución en la cual ellos también están brindando protección de asilo a aquellos que pudieran buscarla dentro de Guatemala, el lugar más cercano para aquellos que podrían arribar, en lugar de que eso ocurra en la frontera de Estados Unidos.", respondió.

"El primer punto"

Posteriormente, McAleenan explica ejemplificando con una familia hondureña que intenta cruzar EE.UU. atravesando Guatemala.

Según sus palabras, EE. UU. desea que los migrantes "se sienta seguros de pedir protección y asilo en el primer punto posible". Dicho punto es Guatemala.

En consecuencia, se podría evaluar si existe una solicitud de asilo ya sea por persecución política, racial, étnica o religiosa.

En cambio, si en lugar de esta hipotética situación, la familia viaja directamente con un traficante, "se les podría regresar a Guatemala si desean solicitar asilo", indica.

"¿Esto entra en vigencia de inmediato?"

Esta es la segunda pregunta realizada al secretario interino, formulada por Amna Nawaz, de PBS NewsHour, quien también pregunta: "¿Qué clase de infraestructura tiene disponible Guatemala?"

Luego de varias explicaciones, mencionando que ha viajado 5 veces a Guatemala, McAleenan responde (en relación a la pregunta formulada), que "el Gobierno de Guatemala mantiene un proceso de asilo. Y eso es en lo que estaremos trabajando con ellos para seguir adelante."

"Esto debería estar funcionando en agosto"

No obstante, la siguiente pregunta es formulada por Dara Lind, de ProPublica, quien vuelve a preguntar: "¿Cuándo entrará en vigencia?", indicando que es el segundo reportero que cuestiona esto sin ser respondido.

McAleenan indica, en primera instancia que no está evitando esa pregunta.

Posteriormente, y luego de indicar que aún se cuenta con "varios pasos procesales en ambos gobiernos para ratificar y reconocer el acuerdo y luego ponerlo en evidencia".

Así que esto debería estar funcionando en agosto", responde, finalmente.

¿Y la CC?

Michael Shear, del The New York Times, cuestiona si se trata de un "acuerdo factible", dado que la Corte de Constitucionalidad (CC) han dicho sobre no poder ponerlo en práctica.

Esto responde McAleenan:

"Esperamos que este tipo de acuerdo también permanezca firme con Guatemala. En términos del proceso de Guatemala, dejaré que los guatemaltecos lo definan. Ellos creen que pueden trabajar esto, conforme a su régimen legal y la supervisión de la CC."

"¿Es este un acuerdo de tercer país seguro?"

Dos reporteros formulan esta pregunta al secretario interino.

En primera instancia lo hace Priscilla Álvarez, de CNN, a quien McAleenan responde, en resumen, que "esa es su terminología coloquial para la sección de la Ley de Nacionalidad e Inmigración".

Posteriormente, y siempre contestando a Álvarez, el secretario relata algunos ejemplos de acuerdos similares realizados en países de occidente como en Grecia, que recibió flujos de refugiados, y que finalmente llegaron a Alemania. O el que Noruega realizada con Rusia.

"Terminología coloquial"

No obstante, y al no contestar claramente sobre esta pregunta, Marian Jenius, de la Agencia de Prensa Alemana, vuelve a preguntar si "¿podría aclarar si el acuerdo menciona el término tercer país seguro?", sobre todo porque el gobierno guatemalteco publicó una declaración en donde no se menciona en ningún lugar ese término.

McAleenan responde:

El término "tercer país seguro" es un coloquialismo que es una disposición legal definitiva en la Ley de Nacionalidad e Inmigración".

"¿Cómo funciona el proceso?"

Finalmente, McAleenan es abordado sobre dos temas: el funcionamiento del proceso (acuerdo) y las medidas que EE. UU. está tomando para abordar las "inquietudes" de seguridad, puesto que el sitio del Departamento de Estado describe a Guatemala como "violenta".

El secretario interino responde en primer lugar a Geneva Sands, de CNN, sobre el funcionamiento:

"Si alguien ha cruzado a través de Guatemala, por definición ellos podrían haber pedido asilo allí y no son elegibles para pedir asilo en los Estados Unidos."

Mientras que a Abigail Hauslohner, del Washington Post, McAleenan asegura que "es arriesgado etiquetar a un país completo como 'inseguro"".