Abogado de Trump es citado al Congreso para entregar documentos por investigación

Los presidentes de las comisiones del Congreso de Estados Unidos que conducen la investigación de destitución del presidente Donald Trump citaron este lunes al abogado personal del mandatario, Rudy Giuliani, para entregar "documentos clave".

"En conformidad con la investigación de destitución de la Cámara de Representantes, por la presente estamos transmitiendo una citación que lo obliga a presentar los documentos citados el 15 de octubre de 2019", señaló en un documento el jefe de la investigación, Adam Schiff.

Los congresistas demócratas que lideran el proceso señalaron que "las comisiones están investigando a qué nivel el presidente Trump puso en riesgo la seguridad nacional al presionar a Ucrania para que interfiriera en las elecciones de 2020".

Seis días atrás, los demócratas abrieron una investigación contra Trump para iniciar un proceso que puede culminar en su destitución.

Esto, por la presunta presión ejercida por el mandatario sobre su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, para investigar al exvicepresidente Joe Biden, quien será posiblemente su adversario en las elecciones de 2020.

Si la Cámara de Representantes, en manos de la oposición, vota a favor de una "impeachment", la medida debe ser votada en el Senado, de mayoría republicana.

Este lunes, Trump sugirió en Twitter que Schiff debería ser arrestado por "traición", luego de que el jefe del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes lo señalara de usar tácticas mafiosas.

Schiff desató la polémica la semana pasada al abrir una sesión legislativa imitando a Trump e "interpretando" a un "jefe mafioso" que presionaba al presidente Zelenski para que investigara a Biden.

"Pretendió que era algo mío, que era lo más importante de mi llamada al presidente ucraniano, y lo leyó en voz alta al Congreso y al pueblo estadounidense", se quejó Trump en Twitter.

"No guarda ninguna relación con lo que yo dije en la llamada. ¿Arresto por traición?", sugirió.

Rep. Adam Schiff illegally made up a FAKE & terrible statement, pretended it to be mine as the most important part of my call to the Ukrainian President, and read it aloud to Congress and the American people. It bore NO relationship to what I said on the call. Arrest for Treason?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2019