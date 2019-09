Congresistas de EE.UU. se pronuncian tras creación de comisión que investigará a CICIG

Luego de que diputados al Congreso de la República crearan una comisión que investigará a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), congresistas de Estados Unidos emitieron un pronunciamiento.

Esta comisión específica fue creada por el Congreso con 82 votos y busca determinar si el personal de la CICIG hizo su trabajo conforme a lo establecido en la Constitución, ya que durante 12 años "actuaron sin supervisión".

En el caso de la congresista demócrata Norma Torres, escribió en su cuenta de Twitter que la creación de dicha comisión "es reprensible y debe ser denunciada por toda la comunidad internacional".

Además, compartió una declaración amplia sobre el tema.

Por su parte, Eliot L. Engel, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, también se expresó al respecto.

"¿Por qué el Congreso de Guatemala está creando una comisión para investigar a la CICIG y a su antiguo personal? Estos esfuerzos para deslegitimar a CICIG y amenazar a los que lucharon por la justicia son indignantes. Estoy vigilando de cerca el desarrollo de este preocupante tema."

Chairman @RepEliotEngel: Why is #Guatemalan Congress creating a commission to investigate @CICIGgt & its former staff? Efforts to delegitimize #CICIG & threaten those who fought for justice are outrageous. I’m keeping a close eye on this troubling development. https://t.co/laEUzv34N4

— House Foreign Affairs Committee (@HouseForeign) September 25, 2019