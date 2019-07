Congresista Engel: "La firma del acuerdo es cruel e inmoral y también ilegal"

El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Eliot L. Engel, expresó su firme oposición a la firma del acuerdo entre Estados Unidos y Guatemala que considera a este último lo suficientemente seguro para recibir solicitantes de asilo que hayan llegado a Estados Unidos.

Esto se dio a conocer mediante un comunicado oficial publicado por parte del Comité.

A consideración del congresista Engel, la firma de dicho acuerdo es "ilegal".

Por otra parte, el congresista indica que Guatemala no es un país seguro para los refugiados y solicitantes de asilo, tal como lo exige la ley.

Chairman @RepEliotEngel: Trump’s decision to sign an agreement deeming #Guatemala adequately safe to receive asylum seekers is cruel and immoral. It is also illegal.

Read the Chairman’s full statement here:https://t.co/VoltEk4iO2

— House Foreign Affairs Committee (@HouseForeign) July 26, 2019