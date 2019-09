Meghan y Harry visitan África acompañados de su bebé Archie

El príncipe Harry, su esposa Meghan y su bebé Archie, de cuatro meses, emprendieron este lunes en África austral su primera visita oficial en familia desde el nacimiento del niño.

El duque y la duquesa de Sussex comenzarán su viaje de diez días en la sudafricana Ciudad del Cabo (sudoeste), un destino popular entre los turistas por sus inmensas playas y viñedos pero golpeado por la violencia de las pandillas.

Para algunos en Sudáfrica, la presencia de Meghan – una estadounidense mestiza descendiente de esclavos del lado de su madre– podría hacer de esta visita un acontecimiento particularmente especial.

Harry, Meghan and baby Archie have arrived in South Africa. It's their first official tour as a family — but it's not your typical royal tour. @MaxFosterCNN explains. https://t.co/yuBR6tWUKW pic.twitter.com/VZgfbXYj4P

— CNN (@CNN) September 23, 2019