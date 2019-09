Ministro de Salud justifica incumplimiento de acuerdo con sindicalistas

El ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Carlos Soto Menegazzo, informó que en lo que queda del año no se podrá trasladar a un renglón permanente a unos 8 mil trabajadores de la cartera que encabeza.

Según el funcionario, aunque se acordó con el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud Guatemala (SNTSG) que se realizarían las gestiones para que todos los salubristas tuvieran las mismas condiciones, no podrá cumplirse dicha medida en lo que queda de la administración gubernamental de Jimmy Morales.

De acuerdo con Soto Menegazzo, no se logró tener la asignación presupuestaria que se requería debido a que no hubo contención del gasto público para permitir algún tipo de reserva financiera.

#NACIONALES Podría darse una paralización total en la institución desde octubre, pues si el patrono no puede pagarles a los empleados estos no estarían obligados a trabajar si no reciben salario, dijo el procurador Jordán Rodas.https://t.co/zhT15jhlmZ

