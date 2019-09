Autoridades explican detalles del desarrollo del censo de población y vivienda

Autoridades del Instituto Nacional de Estadística (INE) dieron a conocer este martes los resultados del censo de población y vivienda 2018, donde se refleja que casi 15 millones de personas habitan en Guatemala.

La medición se llevó a cabo con apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y evidenció que la mayoría de la población es de género femenino, con un total de 7 millones 678 mil 190 mujeres y 7 millones 223 mil 096 hombres.

En conferencia de prensa brindada tras finalizar el acto oficial donde se presentaron los resultados, autoridades de ambas entidades explicaron los pormenores para el desarrollo de este proyecto y de las variables que se observaron.

Aseguró que fue una labor titánica la que se llevó a cabo y agradeció al pueblo de Guatemala y a los censistas por apoyar el proceso y que el censo fuera una realidad.

El funcionario resaltó que la información obtenida es una herramienta muy útil para Guatemala y para obtenerla se utilizó una base puramente científica.

Entre los aspectos que resaltaron las autoridades está el cambio considerable en las proyecciones de población, con relación al último censo realizado en el país, ello tomando en cuenta que este se llevó a cabo en 2002, es decir, 16 años después, cuando la recomendación es que sea cada diez años.

Se plantearon plantearon las hipótesis de fecundidad, mortalidad, migración, entre otros aspectos, pero mientras más alejada esté una medición de la otra, tienen mayores variaciones con los resultados reales en el tema demográfico.

El gerente del INE, Mauricio Guerra, señaló que en el caso de Guatemala se observa una reducción significativa de la fecundidad, diferente a cuando se planteó la proyección con base en el anterior censo.

El titular del INE también aclaró que el censo incluye a las personas y hogares que al momento del censo estaban residiendo en el país y no debe hacerse una comparación con cifras de emisión de pasaportes o DPI, que son documentos de identificación que no implican que las personas estén en el territorio nacional.

Además, aclaró que aunque de parte del equipo del censo se hicieron todos los esfuerzos posibles por ir a todos los hogares, no se logró recabar la información de toda la población.

#CensoGt | Néstor Mauricio Guerra, gerente del @INE_Guatemala, dice que no fue posible censar el 100% de la población porque hubo quienes no quisieron dar información y otros no fueron localizados en sus hogares. @PublinewsGT pic.twitter.com/SlIpFK6YKk

