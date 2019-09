Ministerio de Salud explica caso de bebé fallecido en hospital de Antigua

Durante el pasado fin de semana se registró el fallecimiento de un bebé de 10 meses en el hospital nacional de Antigua Guatemala. El Ministerio de Salud brindó detalles del estado de salud y la causa de su deceso.

La cartera dio a conocer el historial médico del menor, incluso desde antes de su nacimiento y detalló que al momento de ser ingresado por última vez a ese centro asistencial presentaba neumonía.

Mientras tanto, la organización Antigua al Rescate reportó que mientras estuvo en su vivienda, el pequeño Frankly “avanzaba en su recuperación”, pero que delegados de la Procuraduría General de la Nación (PGN) lo trasladaron hacia el centro asistencial y murió “por razones desconocidas”.

Asimismo, la agrupación expresó su enojo y frustración por este caso y pidió a la ciudadanía apoyo para la familia para poder costear los gastos fúnebres.

El Ministerio de Salud informó que Magdalena Us ingresó el 26 de octubre del año pasado al hospital Pedro de Bethancourt, en Antigua Guatemala, con 32 semanas de embarazo.

Presentaba trabajo de parto pre término y ruptura prematura de membranas ovulares y se dio el nacimiento de Frankly, quien presentó bajo peso, en cuanto a su edad gestacional.

De igual forma, tenía síndrome dismorfogenético y riesgo moderado de sepsis. Ese mismo mes el bebé fue atendido y puesto en ventilación por neumonía neonatal.

Desde noviembre hasta abril el pequeño sufrió quebrantos de salud y tuvo diferentes ingresos al hospital.

Entre los diagnósticos se incluían bronconeumonía, desnutrición crónica, hiperreactividad bronquial y anemia.

Los últimos ingresos al centro asistencial fueron en septiembre de este año. Frankly presentaba bronconeumonía bacteriana, retardo severo del crecimiento, broncodisplasia pulmonar y retraso del neurodesarrollo.

El informe del Ministerio da cuenta que el domingo 15 de septiembre, el bebé presentó deterioro clínico y hematológico y, aunque se le practicaron maniobras de reanimación durante 30 minutos, no hubo respuesta y se confirmó su muerte.

La Procuraduría General de la Nación emitió un comunicado, por medio del cual expresó su pesar a la familia del bebé fallecido.

La institución explicó que a través de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia se le dio seguimiento a una denuncia recibida en la Delegación de Sacatepéquez, que provenía de la Secretaría Municipal de la Mujer de Antigua Guatemala.

“En esta se informaba que (el niño) sufría quebrantos de salud, por lo cual solicitan la intervención de la PGN por la posible vulneración de derechos”, detalla el documento.

Asimismo, explica que el 9 de septiembre se procedió al traslado del bebé al hospital Pedro de Bethancourt con “todas las precauciones y medidas preventivas”.

La PGN enfatizó que por la condición médica del menor se llevó a cabo su ingreso para que recibiera el adecuado tratamiento.

Una de las fundadoras de Antigua al Rescate expresó en su cuenta de Twitter que desde mayo se le brindaba apoyo a la familia del bebé para conseguir fondos y costear los tanques de oxígeno que requería utilizar casi permanentemente.

La usuaria, identificada en la red social como Fia Heisenberg, refirió que presentaba avances, pero que delegados de la PGN se presentaron el pasado lunes a la vivienda del niño y se lo llevaron al hospital supuestamente para practicarle exámenes.

El día que se llevaron vivo a Franklin vinieron con una ambulancia y dos policías. No dejaron ni un papel de constancia.

No es justo regresar así, de madrugada, bajo la lluvia, con el cuerpo de su hijo, sin nadie que les ayude o acompañe.

Estuvo ingresado en el lugar y fue el domingo cuando se le notificó a la madre sobre su muerte.

“Desde mayo que me involucré, hasta hoy, ese niño fue mejorando, creciendo, progresando, sonriendo y aprendiendo a tirar besos. Se lo llevó la PGN y ahora está muerto. En este país quienes deben cuidarte, te matan”, escribió.

El lunes la PGN se había llevado a Franklin (el nene para quien recolecto dinero para el oxígeno) para poder examinarlo porque pensaban que no estaba recibiendo los cuidados necesarios. Se lo llevaron aún cuando su mamá no entendía qué pasaba por no hablar bien el español (hilo)

— Fia (@fiaheisenberg) September 16, 2019