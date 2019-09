Trump anuncia el despido de John Bolton, su asesor de Seguridad Nacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes el despido de su asesor de Seguridad Nacional, John Bolton.

Por medio de una serie de mensajes publicados en su cuenta de Twitter, el mandatario argumentó estar "fuertemente en desacuerdo" con el veterano político, de línea dura con Corea del Norte, Cuba, Irán, Rusia y Venezuela.

"Le informé anoche a John Bolton que sus servicios ya no son requeridos en la Casa Blanca. Estoy fuertemente en desacuerdo con muchas de sus sugerencias, al igual que otros en la Administración", señaló Trump en un tuit.

"Por ende, solicité su renuncia, la cual me fue entregada esta mañana. Agradezco mucho a John por su servicio", añadió.

….I asked John for his resignation, which was given to me this morning. I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019