Diputados británicos aprueban ley para bloquear Brexit sin acuerdo

Por 327 votos contra 299, la Cámara de los Comunes adoptó una legislación que obliga al ejecutivo a pedir otro aplazamiento, de tres meses, del Brexit previsto para el 31 de octubre, si no se logra un nuevo acuerdo con Bruselas antes del 19 de octubre.

El texto pasará ahora a la Cámara de los Lores, donde un grupo de proeuropeos intentará impedir una eventual maniobra de bloqueo por parte de los euroescépticos.

Debilitado por la pérdida de su mayoría parlamentaria y la imposición de un nuevo aplazamiento del Brexit, que según él socava su principal baza para que la UE acepte sus condiciones en una nueva negociación, el primer ministro Boris Johnson contraatacó sometiendo inmediatamente su propuesta de comicios anticipados el 15 de octubre.

"El país debe decidir si es el líder de la oposición o soy yo quien vaya a Bruselas" a intentar obtener un acuerdo, dijo Johnson en referencia a su rival laborista, Jeremy Corbyn.

People have a choice. Years of uncertainty and delay with Corbyns #SurrenderBill or Brexit delivered on October 31st. pic.twitter.com/0KXjWWSprm

Pero para adelantar las legislativas (previstas para 2022) necesitaba el acuerdo de dos tercios de una cámara de 650 escaños, y fracasó: su moción obtuvo solo 298 votos a favor.

When No Deal is off the table, once and for all, we should go back to the people in a public vote or a General Election to decide our country’s future. pic.twitter.com/lT6wuJxikJ

— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) September 4, 2019