Boris Johnson suspenderá el Parlamento dos semanas antes del Brexit

El primer ministro británico, Boris Johnson, pidió a la reina Isabel II que finalice la actual sesión parlamentaria "en la segunda semana hábil de septiembre" y efectúe su tradicional discurso de inauguración de la nueva sesión el 14 de octubre, dos semanas antes del Brexit.

Habitualmente, el Parlamento de Westminster suspende su sesión durante varias semanas en septiembre, con motivo de las conferencias anuales de los partidos políticos, pero este año el paro será bastante más largo.

Esto dejará muy poco tiempo a los diputados, que regresan de sus vacaciones estivales el 3 de septiembre, para intentar evitar un Brexit sin acuerdo el 31 de octubre.

"La decisión de poner fin a la actual sesión parlamentaria (…) permitirá al primer ministro poner un nuevo programa nacional ante los diputados para su debate y escrutinio", justificó el gobierno.

También garantizará "que haya tiempo suficiente antes y después del Consejo Europeo para que el Parlamento siga examinando las cuestiones de Brexit", agregó.

La medida, no obstante, fue calificada por el presidente de la Cámara de los Comunces, John Bercow, de "ultraje constitucional".

"Es obvio que el propósito de esta suspensión ahora sería impedir que el Parlamento debata sobre el Brexit y cumpla con su deber de definir el rumbo del país", denunció Bercow.

Carismático y controvertido, Johnson llegó al poder el 24 de julio para sustituir a Theresa May, que se vio obligada a dimitir por su incapacidad para cumplir con el Brexit.

Johnson aseguró que sacaría al país de la Unión Europea con o sin acuerdo a finales de octubre, sin pedir un nuevo aplazamiento.

Some think Britain’s best days are behind us. To those people I say: you are gravely mistaken. 🇬🇧 pic.twitter.com/jqYlYhJnfq

— Boris Johnson (@BorisJohnson) August 28, 2019