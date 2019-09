VIDEO. Soldado sobreviviente de emboscada en El Estor relata experiencia

El gobierno de Guatemala publicó un video en el cual consta el testimonio del soldado Edgar Domingo Caal, una de las víctimas sobrevivientes de la emboscada que una patrulla militar sufrió en El Estor, en Izabal.

Por medio de la cuenta oficial del gobierno se difundió el material audiovisual en el cual se observa al elemento castrense en el interior de una clínica médica. No se especifica cuál es el recinto.

El video dura 1:49 minutos.

Las palabras de Caal, infante de primera, relatan el momento en el cual ingresaron a la aldea Semuy II, en El Estor:

"Llegando de donde está la escuela en Semuy II, donde están los niños. Llegamos a las 12:30 horas donde había gente, pobladores ya reunidos, eran como más de 100 pobladores ahí reunidos, con machetes en mano, tubos, piedras, señoras con machetes que tenían en las manos. Nos decían: “¿Ustedes qué buscan aquí? Ustedes tienen que decir qué están buscando., si no, no van a pasar. Aquí en este pueblo ya cambiamos de idea, el que viene aquí ya es hombre muerto”, nos dijeron. Cuando llegó un grupo de gente, armados como aproximadamente 11 o 12 personas, con armas de fuego".

El militar reconoció varios tipos de armas de fuego con los cuales fueron amedrentados y atacados, entre los cuales destacó:

Agregó que pudo ver que había niños pequeños y que estos se asustaron y lloraron al ver cómo una persona le disparaba en el rostro a uno de los sargentos de la patrulla.

Entonces el oficial Carlos Steven Mayén Cabrera dio la orden de no contraatacar.

Tres elementos castrenses murieron a causa de heridas de bala, constataron el Ministerio Público (MP), la Policía Nacional Civil (PNC), y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Con sus últimas palabra Caal manifestó que no podrá borrar de su mente la experiencia que vivió en Semuy II, en El Estor:

"Jamás se me va a olvidar lo que pasó en ese momento, en ese día. Jamás se me van a olvidar mis compañeros que fueron caídos sin decir nada, soldados que no, que no merecían morir así, como exageradamente".