Renuncia el asesor de Trump para el plan de paz Israel-Palestina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este jueves que su asesor para el plan de paz entre Israel y Palestina, Jason Greenblatt, presentó su renuncia al cargo.

Por medio de un comunicado, Greenblatt, que desde 2017 trabajó al lado del yerno de Trump, Jared Kushner, en un proyecto para resolver el conflicto en Medio Oriente, calificó de "un honor" su estadía en la Casa Blanca.

"Estoy realmente agradecido de haber trabajado para tratar de mejorar la vida de millones de israelíes, palestinos y otros", tuiteó Greenblatt.

Thank you @POTUS-it’s been the honor of a lifetime. So grateful to have worked on the potential to improve the lives of millions of Israelis, Palestinians &others. Thank you to my incredible wife/amazing children for their encouragement & to my many colleagues for all their help! https://t.co/XhjE8QLxjH

— Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) September 5, 2019