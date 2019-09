“Son malos, son pura lata y no creo que sean tontos”, dice Morales contra los medios de comunicación

En la presentación del proyecto de presupuesto 2020, el presidente Jimmy Morales aprovechó para arremeter contra los medios de comunicación.

El mandatario tomó la palabra, después de la presentación del Proyecto de presupuesto del ministro de Finanzas Públicas, Víctor Martínez.

“Mucha gente cree que en la administración publica no se trabaja, y es que los medios de comunicación se han encargado de hacer creer eso”, inició.

El mandatario no especificó a quiénes se refería, pero se pudo entender que el mensaje era para la CICIG, que está a días de finalizar su mandato en el país.

Posterior a ello, anunció que sería material para los medios de comunicación, pero resaltó que la parte técnica ya la habían abordado.

El presidente recordó que los medios lo criticaron por indicar que no había presupuesto para emergencias, pero si para aguacates.

“Son malos, son pura lata y no creo que sean tontos, porque no creo que tengan un pelo de tontos, ósea que son malos y eso es peor, ojala fueran tontos”, indicó.

Según el presidente, si los medios de comunicación fueran tontos los podría “exculpar”, por lo que indicó que son malos.

“Son malos porque no son tontos, aunque si hay algunos que hablan burradas”, indicó en la presentación del presupuesto 2020.

Morales regresó al tema del presupuesto y mostró el “libro de más de 400 paginas” que contiene el proyecto.

Explicó que los 118 quintales de aguacate no son para él. Si no para la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad.

“Yo no me como 118 quintales de aguacate, no sean ridículos”, resaltó molesto el gobernante.