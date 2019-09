Más de 30 desaparecidos por hundimiento de barco en las costas de California

Al menos 33 personas están desaparecidas tras el hundimiento de un barco en las costas de California, Estados Unidos, informó la Guardia Costera.

El naufragio ocurrió luego de que se registrara un incendio en el buque de 22 metros de eslora.

Equipos de rescate en helicópteros y lanchas patrulla de la Guardia Costera pasaron horas intentando, si éxito, combatir el fuego, desatado a eso de las 03:15 (hora local) de la madrugada del lunes.

El barco, bautizado como "Concepción", se hundió cuando los bomberos intentaban extinguir el fuego.

Los restos del buque, del cual ahora solo sobresale una parte de la proa en la superficie, están a unos 20 metros de profundidad, y a otros tantos de la costa de la isla de Santa Cruz, frente a Santa Bárbara, su puerto de origen.

Citado por CNN, Aaron Bemis, jefe de la Guardia Costera, dijo que los rescatistas fueron alertados de la emergencia 15 minutos después de que iniciara el fuego.

Bemis, sin embargo, indicó que, de momento, las autoridades no pueden confirmar ninguna muerte.

Latest info. Dive boat Conception has sunk with a portion of the bow sticking out. The Coast Guard continues to search for any potential persons with small boats and helicopters. 5 people rescued. 33 unaccounted for. https://t.co/hFxKG3iBMz — U.S. Coast Guard (@USCG) September 2, 2019

La tripulación se salvó

Aunque son 33 los desaparecidos, se sabe que a bordo de la nave iban un total de 38 personas, cinco de ellas miembros de la tripulación, que pudieron abandonar el buque por su cuenta antes de ser rescatados por otra embarcación.

"Los cinco miembros de la tripulación pudieron desembarcar porque estaban en la cabina principal", explicó Bemis.

"Los 34 pasajeros estaban debajo de las cubiertas. El informe que obtuvimos fue que estaban atrapados por el fuego".

"El incendio fue tan intenso que, incluso después de apagarlo, no pudimos abordarlo y buscar sobrevivientes", añadió Bemis.

Complicado rescate

Las operaciones de rescate fueron complicadas por una espesa niebla que se cernía sobre el área el lunes al amanecer.

Still on scene for the Coast Guard is Coast Guard Cutter Narwhal, Coast Guard Station 45’ RBM, and 2 Coast Guard Helicopters. Also on scene is Fish and Wildlife Vessel Swordfish. — USCG Los Angeles (@USCGLosAngeles) September 2, 2019

Según el sitio web del propietario del barco, el "Concepción" salió de Santa Bárbara el sábado para una excursión dedicada al buceo en las islas vecinas, una zona extremadamente turística.

Debía regresar a su puerto de origen el lunes por la tarde, día festivo en Estados Unidos.

*Con información de AFP