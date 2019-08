California demanda a Trump por nuevas normas de detención de niños migrantes

A través de un comunicado publicado este lunes, el fiscal general de California, Xavier Becerra, anunció que junto a su par de Massachusetts, Maura Healey, lidera una coalición de fiscales generales para presentar una demanda multiestatal contra la administración del presidente Donald Trump.

Esto, en oposición al cambio normativo anunciado la semana pasada, que permite a los agentes fronterizos mantener detenidos, de forma indefinida, a familias migrantes indocumentadas, incluyendo niños.

La medida modifica el llamado Acuerdo de Flores, que limita a 20 días el tiempo que un menor migrante puede permanecer bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

"Estamos llevando a la Administración Trump a la corte para defender a los niños del irreparable daño causado por la detención ilegal. Derogar el Acuerdo de Flores no solo es moralmente censurable, es ilegal", escribió Becerra en su cuenta de Twitter.

#BREAKING : We’re taking the Trump Administration to court to defend children from the irreparable harm caused by unlawful detention.

En la querella, presentada por veinte estados ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California, "la coalición argumenta que la regla elimina varias protecciones críticas garantizado por el Acuerdo de Flores".

"En particular, la detención prolongada por la regla causaría un daño irreparable a los niños, sus familias y las comunidades de California que los aceptan al salir de la custodia federal", agrega.

"California abraza a nuestras familias inmigrantes: son una parte integral de nuestra comunidad y ayudaron a convertir nuestra economía en la quinta más grande del mundo", dijo Becerra en otro tuit.

California embraces our immigrant families—they’re an integral part of our community and helped build our economy into the 5th largest in the world.

So when this Administration attacks them, we fight back.

— Xavier Becerra (@AGBecerra) August 26, 2019