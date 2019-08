Tormenta Dorian se convierten en huracán antes de tocar Puerto Rico

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó que la tormenta tropical Dorian se convirtió este miércoles en un huracán de categoría I, con vientos de hasta 120 kilómetros por hora.

Dorian, que avanzaba hacia Puerto Rico, ya provocaba lluvias y vientos sobre la isla caribeña, que sufre el primer golpe directo de un ciclón desde que el monstruoso huracán María que hace dos años causó gran destrucción.

De acuerdo al boletín del NHC, Dorian "continuará fortaleciéndose en los próximos días sobre las aguas del Atlántico".

Hurricane #Dorian Advisory 17A: Dorian Becomes a Hurricane Near St. Thomas in the U. S. Virgin Islands. https://t.co/VqHn0u1vgc

El ciclón llegará este fin de semana a Florida o Georgia, en el sureste de Estados Unidos, probablemente convertido en huracán de categoría 3, puesto que no encontrará obstáculos luego de haber pasado sobre Puerto Rico.

En el este de Puerto Rico, el miércoles ya se sentían las lluvias y el viento.

Los residentes de la ciudad costera de Fajardo, una de las que más padeció el azote de María y que ahora está en la ruta de Dorian, se apuraban para comprar provisiones y llenar los tanques de sus vehículos.

Un residente, Miguel Menéndez, bromeó diciendo que esta zona es el "comité de recibimiento" de los huracanes.

El presidente Donald Trump declaró el estado de emergencia en Puerto Rico y autorizó la concesión de ayuda federal a las autoridades locales, a pesar de que dijo en Twitter que la isla es "el lugar más corrupto de la tierra".

"Su sistema político está quebrado y sus políticos son incompetentes o corruptos", tuiteó.

….And by the way, I’m the best thing that’s ever happened to Puerto Rico!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 28, 2019