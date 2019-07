Boris Johnson gana primarias y será el próximo primer ministro británico

El hombre que lideró la campaña del Brexit en el referéndum de 2016, Boris Johnson, será el próximo primer ministro británico tras ganar las elecciones primarias del Partido Conservador.

Johnson, de 55 años, logró 92 mil de los 150 mil votos de los militantes conservadores y se impuso al actual ministro de Exteriores, Jeremy Hunt.

El miércoles por la tarde, Johnson recibirá el encargo de la reina Isabel II de formar un gobierno, cuya tarea más acuciante será culminar la salida de la Unión Europea (UE).

"Vamos a terminar el Brexit el 31 de octubre", dijo por su parte Johnson, después de ser declarado el ganador de la carrera a Downing Street, en un gran acto en un centro de convenciones próximo al Parlamento.

Thank you all for the incredible honour you have done me. The time for campaigning is over and the time for work begins to unite our country and party, deliver Brexit and defeat Corbyn. I will work flat out to repay your confidence — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 23, 2019

El negociador de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, expresó este martes su voluntad de trabajar con el nuevo primer ministro.

"Esperamos trabajar constructivamente con el primer ministro Boris Johnson cuando asuma el cargo, para facilitar la ratificación del Acuerdo de Retirada y lograr un Brexit ordenado", aseguró Barnier.

We look forward to working constructively w/ PM @BorisJohnson when he takes office, to facilitate the ratification of the Withdrawal Agreement and achieve an orderly #Brexit. We are ready also to rework the agreed Declaration on a new partnership in line with #EUCO guidelines. — Michel Barnier (@MichelBarnier) July 23, 2019

También le felicitó el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Felicitaciones a Boris Johnson por convertirse en el nuevo primer ministro de Reino Unido. ¡Será genial!", tuiteó Trump.

Congratulations to Boris Johnson on becoming the new Prime Minister of the United Kingdom. He will be great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2019

Reto complicado para Johnson

El próximo primer ministro, un admirador de Winston Churchill que gusta y asusta en igual medida, cumple la ambición de toda su vida de dirigir el Reino Unido, en uno de sus momentos más delicados desde la Segunda Guerra Mundial.

Los británicos siguen debatiendo amargamente las consecuencias de su decisión de abandonar la Unión Europea.

AFP

Johnson lleva tiempo prometiendo sacar al país de la UE antes del plazo establecido, y dijo que lo hará con o sin acuerdo.

El reiterado fracaso de Theresa May a la hora de imponer ese acuerdo en el Parlamento la obligó a anunciar, el pasado 7 de junio, su renuncia como líder del Partido Conservador.

Many congratulations to @BorisJohnson on being elected leader of @Conservatives – we now need to work together to deliver a Brexit that works for the whole UK and to keep Jeremy Corbyn out of government. You will have my full support from the back benches. — Theresa May (@theresa_may) July 23, 2019

Los próximos pasos de Johnson influirán en el destino de las generaciones británicas venideras y en el rumbo inmediato de la economía europea en conjunto.

*Con información de AFP