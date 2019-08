EE. UU. anuncia norma para detener a niños migrantes por tiempo indefinido

La Administración del presidente Donald Trump anunció este miércoles un cambio normativo que permitiría a los agentes fronterizos de Estados Unidos mantener detenidos, de forma indefinida, a niños migrantes indocumentados.

La medida, que se implementaría en 60 días, modificaría así el llamado Acuerdo de Flores, que limita a 20 días el tiempo que un niño migrante o su familia pueden permanecer bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos.

Según la Casa Blanca, con este cambio se busca que las familias migrantes que son detenidas en territorio estadounidense por carecer de papeles puedan permanecer unidas durante los procedimientos migratorios, así como "combatir el tráfico de menores".

"El acuerdo de Flores, que data de hace décadas, está desfasado y no tiene en cuenta el cambio masivo de la inmigración hacia familias y menores de América Central", dijo Washington en un comunicado.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Interior (DHS) dijo que esta regla va a permitir cambios significativos tanto de estatutos como operacionales.

Kevin McAleenan, secretario interino del departamento, y quien hace unas semanas estuvo de visita en Guatemala, señaló que Estados Unidos ha visto este año un "flujo sin precedentes de unidades familiares", la mayoría de América Central, que llegan a la frontera sur del país.

(2/5) Today’s action addresses a court-imposed weakness in immigration law that prevented DHS from detaining a family together for more than 20 days and codifies critical commitments on the conditions for children in Federal care.

(4/5) This rule implements the commitments of the Flores settlement. While we continue to seek legislative solutions, we must take administrative action to address the ongoing security and humanitarian crisis.

"Mantener a las familias unidas durante los procedimientos migratorios y garantizar que los solicitantes de asilo con reclamos meritorios obtengan resolución son pasos importantes para mejorar la integridad del sistema y extender la protección a aquellos que los necesitan", añadió McAleenan.

(5/5) Keeping families together during immigration proceedings, & ensuring that asylum seekers w/ meritorious claims get resolution, are important steps to enhance the integrity of the system & extend protections to those that need them. See more here: https://t.co/fNibhnkxfH

Tras conocer la decisión de la Casa Blanca, organizaciones de derechos humanos advirtieron que van a acudir a los tribunales para evitar la derogación del Acuerdo de Flores.

"Este es otro ataque cruel contra los niños, a quien el gobierno de Trump ha atacado una y otra vez con sus políticas contra los inmigrantes", denunció la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).

La organización de defensa de los derechos humanos dijo, además, que "el gobierno no debería estar encarcelando niños y que ciertamente no debería estar buscando la forma de poner a los niños en prisión por más tiempo".

The government should NOT be jailing kids, and certainly shouldn’t be seeking to put more kids in jail for longer.

This is yet another cruel attack on children, who this administration has targeted again and again with its anti-immigrant policies.

Congress must not fund this. https://t.co/bp3uDIJder

— ACLU (@ACLU) August 21, 2019