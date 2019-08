Familiares de Morales escucharán la sentencia en el caso "Botín"

Este lunes finaliza el período de 26 días durante los cuales el Tribunal Décimo Tercero de Sentencia Penal analizó su veredicto en el juicio por el caso “Estado como botín: Registro General de la Propiedad”.

Dicha judicatura concluyó el debate en contra de José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera, hijo y hermano del presidente, Jimmy Morales, respectivamente, y otros 23 acusados el pasado 24 de julio. Ese día los jueces Edna Maxia, Jaime González y Juan Aceituno escucharon las últimas peticiones de los procesados antes de que se terminara la etapa de juicio.

Morales Marroquín pidió que se le declare inocente, por considerar que el MP no demostró su culpa en el delito de fraude en forma continuada.

Además, Morales Cabrera requirió a los juzgadores que se le declare absuelto por los delitos de fraude y lavado de dinero. También dijo que él y su familia fueron perseguidos por el órgano encargado de la persecución penal sin ninguna justificación.

Entre los procesados también figura la exregistradora general de la propiedad Anabella de León, quien supuestamente habría incurrido en peculado por sustracción por haber autorizado la contratación de personal no idóneo y por el uso de recursos para eventos que no se realizaron o que no cumplieron con los requisitos indicados en el portal Guatecompras.

El proceso

Los familiares de Morales fueron vinculados al caso el 18 de julio de 2017, cuando las autoridades allanaron la vivienda de Morales Cabrera para capturarlo y presentarlo ante el Juzgado Sexto de Instancia Penal.

Ese mismo día también se presentó de forma voluntaria ante la jueza Silvia de León el hijo del presidente, quien había sido citado.

Morales Marroquín y Morales Cabrera fueron ligados a proceso y enviados a prisión preventiva, pero lograron recuperar su libertad por medio de acciones legales que entablaron y que fueron resueltas en su favor.

MP pide penas de prisión en contra de 25 acusados en el caso "Botín" Las sanciones que la Fiscalía solicitó en contra del hijo y hermano del presidente Jimmy Morales van de 8 a 11 años, respectivamente.

El juicio comenzó el 1 de agosto de ese año y se extendió por más de dos años. Además, el Tribunal decidió excluir a la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) el 17 de enero último. La entidad figuraba como querellante adhesivo.

Las penas solicitadas

Anabella de León, 10 años de prisión.

Samantha Mejía, 10 años.

Gabriela María Caridi Canet, 6 años con 8 meses.

Miriam Hernández Cisneros, 6 años con 8 meses.

Óscar Alecio del Cid, 6 años con 8 meses.

Edwin García Alvarado, 6 años con 8 meses.

Donald Byrne Mulet, 6 años con 8 meses.

Alma Barrios Moreno, 6 años con 8 meses.

Esperanza Castellanos, 5 años.

Otto Flores Villeda, 10 años.

Jennifer Flores, 8 años.

Blanca Amaya, 8 años.

José Amaya Morales, 8 años.

Selvin Aquino Flores, 8 años.

Óscar Aquino Flores, 8 años.

Randy Gómez Pérez, 8 años.

William Valdez Segura, 8 años.

Ernesto Suray Vásquez, 6 años con ocho meses.

Heidy Pirir Ramos, 8 años.

Bianca Chacón Barillas, 1 año y 8 meses.

Patricia Chacón Cabrera, 8 años.

Mario Orellana López, 14 años.

Samuel Morales Cabrera, 6 años de prisión.

José Manuel Marroquín, 8 años de prisión.

Abdi Sucely Estrada García, 8 años.

5 aspectos del caso

Revelan caso y capturan a Anabella de León

El 1 de septiembre de 2016 se capturó a la extitular del Registro General de la Propiedad. En esa fecha se dio a conocer el caso de corrupción.

Hijo y hermano del presidente declaran

En un comunicado de prensa, el MP y la CICIG informaron que Samuel y José Manuel Morales se presentaron ante la FECI a declarar por el caso.

Tribunal obliga a José Manuel Morales a acudir a audiencias pese a que le permitió viajar a entrenamientos El Tribunal autorizó que el hijo del presidente Jimmy Morales viaje a Escuintla a entrenar con su equipo por dos semanas.

Presidente y primera dama graban video

En un video, el 13 de septiembre de 2016, el presidente, Jimmy Morales, y la primera dama, Patricia Marroquín, informan la situación de su hijo.

Capturan a los familiares del mandatario

El 18 de enero de 2017, el hijo y el hermano del gobernante fueron detenidos. En un principio se les dictó prisión preventiva, pero luego fueron beneficiados con medidas sustitutivas.

Distanciamiento presidencial con la CICIG

Desde que los familiares de Morales fueron detenidos e involucrados en el caso, el gobernante cada vez más disminuyó su apoyo a la CICIG y a su comisionado. De hecho, no solicitó su renovación.