Arrestan a joven que amenazó con atentar contra centro judío en Ohio

Estados Unidos se mantiene en alerta ante el riesgo de nuevos tiroteos en el país. Este fin de semana, autoridades de Ohio arrestaron a un hombre identificado como James Reardon Jr., de 20 años, quien supuestamente amenazó con atentar contra un centro judío local.

El detenido, quien se autodefine como "nacionalista blanco", fue enviado a prisión bajo fianza de 250 mil dólares, acusado de amenaza agravada y de acoso cibernático.

Según ABC News, agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) registraron el viernes la casa de Reardon Jr., en New Middletown, y encontraron armas semiautomáticas, municiones, un chaleco antibalas e incluso una máscara de gas.

"Agradecidos por el trabajo del FBI, la policía local y de nuestros conciudadanos en la comunidad judía de Youngstown. Continuaremos empleando todos nuestros recursos para frenar la propagación del nacionalismo blanco y del extremismo violento", escribió la ADL de Cleveland en Twitter.

Grateful for the work of the FBI, local law enforcement and our community partners in the Youngstown Jewish community. We will continue to employ all our resources to stop the spread of white nationalism and violent extremism.https://t.co/T4pcDHSRI6

— ADL Cleveland (@ADL_Cleveland) August 18, 2019