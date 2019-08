Nuevo tiroteo deja varios policías heridos en Filadelfia, EE. UU.

Nuevo capítulo de violencia armada en Estados Unidos. Esta vez, la ciudad de Filadelfia, en Pensilvania, fue escenario de otro tiroteo, el cual dejó heridos a varios agentes de policía.

Según medios internacionales, al menos cinco uniformados recibieron impactos de arma de fuego en un enfrentamiento contra un sospechoso en la localidad de Nicetown, al norte de la ciudad.

El sargento Eric Gripp, portavoz de la oficina de asuntos públicos, dijo a través de Twitter que varios agentes de la policía de Filadelfia llegaron a la zona donde se reportó el incidente, y pidió a las personas mantenerse alejadas del área.

“Incidente de tiro 3700 N 15th Street. Sospechoso disparando a la policía. Gran presencia policial. EVITE EL ÁREA”, escribió.

Gripp también pidió a los helicópteros de los medios que “retrocedan”.

Según CNN, los agentes lesionados son parte de la División de Narcóticos.

Gripp actualizó en un tuit posterior que los cinco oficiales no sufrieron heridas que pongan en peligro sus vidas y que fueron trasladados a hospitales locales.

Update – Multiple injuries to Officers. 5 PPD Officers Shot – at area hospitals with non life-threatening injuries. Shooting still active. Avoid area. MEDIA – STOP BROADCASTING TACTICAL POSITIONS OF OFFICERS

En redes sociales, ya comenzaban a circular videos y reportes de testigos y de usuarios preocupados por la violencia armada en el país.

“Durante los últimos 20 minutos ha habido más de 80-100 vehículos policiales pasando… nunca había visto algo así antes”, escribió en Twitter una internauta identificada con el usuario @maceydilello.

La joven captó un breve video mientras caminaba por el Morgan Hall, de la Universidad de Temple, antes de alejarse del sitio para ponerse a salvo.

there's an active shooter nearby?? for the past 20 minutes there have been upwards of 80-100 police vehicles flying by….i've never seen anything like this before @CBSPhilly pic.twitter.com/ysitc6R60X

— macey (@maceydilello) August 14, 2019