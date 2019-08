Pobladores de Cajolá cumplen ocho días frente a Casa Presidencial

Pobladores del municipio de Cajolá, Quetzaltenango, cumplieron ocho días de mantener el plantón frente a Casa Presidencial, como medida para hacerse escuchar por las autoridades de Gobierno.

Se trata de integrantes del consejo de vecinos maya mam de esa localidad, quienes aseguran que desde 2016 han realizado solicitudes para que se les proporcionen tierras, pero no han tenido respuestas positivas.

Según han explicado, el presidente Jimmy Morales les ofreció darle seguimiento a su caso por medio del Fondo de Tierras; sin embargo, ya no hubo avances.

El mandatario les explicó que en ese momento no se contaba con los fondos necesarios y les ofreció una nueva reunión en el 2017, la cual no se realizó, pues ya no fueron atendidos por el Gobierno, aseguraron.

En ese sentido, desde el pasado 6 de agosto los manifestantes se instalaron con carpas improvisadas en la zona 1 capitalina. Han advertido que permanecerán en ese punto hasta que sea solucionada su situación.



Beneficio para familias

Específicamente esperan que el Gobierno libere los fondos correspondientes y se proceda a la compra de una finca, misma en la que se instalarían 300 familias.

Damián Vail, representante del grupo de pobladores, dijo que para este miércoles se tiene programada una reunión en la Comisión Nacional de Diálogo; sin embargo, esperarán hasta dialogar con el presidente Jimmy Morales o el vicepresidente Jafeth Cabrera.

Vail resaltó que esta situación no se le dejará al próximo gobierno.