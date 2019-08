Pobladores de Cajolá pernoctan frente a Casa Presidencial

Un grupo de pobladores del municipio de Cajolá, Quetzaltenango, pernoctó en las afueras de Casa Presidencial, en la zona 1, para hacer una serie de peticiones.

Se trata de integrantes del consejo de vecinos maya mam de Cajolá, quienes aseguran que desde 2016 han realizado solicitudes para que se les proporcionen tierras, pero no han tenido respuestas positivas.

Las personas se instalaron en ese punto desde las primeras horas de ayer, con el objetivo de solicitar a las autoridades de Gobierno que atiendan sus demandas.

Dirigentes de los manifestantes señalaron que fueron nombradas cuatro personas que ingresarían a una reunión con representes del Ejecutivo para buscar soluciones, pero esta ya no se llevó a cabo.

En ese sentido, destacaron que continuarán en el lugar por tiempo indefinido hasta ser escuchados y recibir una respuesta a la compra de tierras, que aseguran pertenecen a sus antepasados.

Sin respuestas del Gobierno

Damián Valle, representante del pueblo mam, dijo que el 26 de abril de 2016 se reunieron con el presidente Jimmy Morales, quien les dijo que sería a través del Fondo de Tierras que se les daría solución a sus requerimientos.

Según sus palabras, el mandatario les explicó que en ese momento no se contaba con los fondos necesarios y les ofreció una nueva reunión en el 2017, la cual no se realizó, pues ya no fueron atendidos por el Gobierno.

El entrevistado añadió que el año pasado Morales tampoco se reunió con ellos, por lo cual el proceso se ha visto estancado.

Ante ello se instalaron frente a Casa Presidencial, en donde colocaron carpas para cubrirse del frío y la lluvia, y están dispuestos a permanecer por más tiempo.