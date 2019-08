EE. UU. expresa preocupación por envío de “paramilitares” chinos a Hong Kong

El Gobierno de Estados Unidos expresó este miércoles su preocupación por el despliegue de fuerzas "paramilitares" de China en la frontera con Hong Kong.

Un día después de que el presidente Donald Trump pareciera tomar una posición de no intervención en las protestas, un portavoz del Departamento de Estado manifestó la preocupación de Washington por la "erosión continua" de la autonomía de Hong Kong.

Asimismo, expresó un apoyo "firme" a los derechos de libertad de expresión y reunión pacífica en la excolonia británica.

"Estados Unidos está profundamente preocupado por los informes del movimiento paramilitar chino a lo largo de la frontera con Hong Kong", dijo el funcionario, que pidió no ser identificado.

"Estados Unidos insta firmemente a Pekín a cumplir con sus compromisos en la Declaración Conjunta sino-británica para permitir que Hong Kong ejerza un alto grado de autonomía", añadió.

El portavoz dijo que las protestas, que paralizaron el aeropuerto internacional de Hong Kong esta semana, reflejan "preocupaciones amplias y legítimas" entre los hongkoneses, por la pérdida de la autonomía acordada entre Londres y Pekín al entregarse la excolonia británica a China en 1997.

"Condenamos la violencia e instamos a todas las partes a ejercer moderación, pero seguimos firmes en nuestro apoyo a la libertad de expresión y libertad de reunión pacífica en Hong Kong", dijo el funcionario.

El martes, Trump, en medio de una guerra comercial con Pekín, dijo en Twitter tener reportes de la inteligencia estadounidense de que China estaba "moviendo tropas a la frontera con Hong Kong".

Our Intelligence has informed us that the Chinese Government is moving troops to the Border with Hong Kong. Everyone should be calm and safe!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2019