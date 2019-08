Estados Unidos negará ciudadanía a inmigrantes que reciban ayudas sociales

El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes la implementación de nuevas normas que negarán la residencia definitiva o la ciudadanía a inmigrantes que se beneficien de ayudas sociales.

En rueda de prensa desde Washington, el director interino de la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración en la Casa Blanca, Ken Cuccinelli, brindó detalles sobre la medida.

"Los funcionarios migratorios van a considerar que, si un extranjero recibió o recibe algunas de las ayudas señaladas, esto va a ser considerado como un factor negativo al examinar su caso", dijo Cuccinelli.

“Through faithful execution of our nation’s laws, we will better ensure that immigrants are able to successfully support themselves as they seek opportunity here.” Listen as @USCISCuccinelli discusses the public charge final rule: pic.twitter.com/UJ9E9HazcT

— USCIS (@USCIS) August 12, 2019