Departamento de Estado de EE. UU. felicita a Giammattei tras su elección como presidente

Mediante un comunicado de prensa, el Departamento de Estado de Estados Unidos felicitó a Alejandro Giammattei Falla por haber sido electo como nuevo presidente del país.

La felicitación se hizo extensivo por parte del secretario del departamento de Estado, Mike Pompeo, a través de sus redes sociales oficiales.

Congratulations @DrGiammattei on your election as President of #Guatemala. We look forward to a new chapter in Guatemala-U.S. relations and continuing our close partnership in addressing irregular migration. https://t.co/tz7oA86lr4

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 12, 2019