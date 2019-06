El análisis del candidato: Alejandro Giammattei

El candidato a la presidencia de la República que fue analizado en esta oportunidad es Alejandro Giammattei, quien compite por la silla del Ejecutivo por el partido Vamos.

Trayectoria

Médico y cirujano, como él mismo dice: “doctor de carrera y político de profesión”. Ha participado en dos ocasiones para las elecciones de la alcaldía metropolitana en los años 1999 y 2003.

En el año 2006, durante el gobierno de Óscar Berger, fue director del Sistema Penitenciario. Sus participaciones en las elecciones presidenciales han sido en los años 2007, 2011, 2015 y 2019, siendo en esta última con el partido Vamos.

Discurso

Siempre se ha comunicado de manera efectiva y convincente.

Sin embargo, en esta cuarta candidatura a la presidencia demuestra poca tolerancia con los periodistas al responder preguntas cuyas respuestas son lógicas, a su parecer. A pesar de lo anterior, tiene un buen manejo de la información y argumenta de manera convincente.

Cabe destacar que su lenguaje tiene un enfoque coloquial, utilizando palabras tales como: cachimbear, bolo, chambear y otras más subidas de tono.

Tono de voz

Tiene una excelente proyección vocal, sin muletillas, y sabe enfatizar bien el mensaje para que sea fácil de comprender. Demuestra seguridad y determinación a través de su discurso y de su lenguaje corporal.

Lenguaje corporal

En estas elecciones su postura y lenguaje corporal reflejan cansancio físico y mental. Sin embargo, su movimiento de manos es coherente con su discurso, demostrando determinación y seguridad en sí mismo.

De hecho lo demuestra a través de la fuerza que utiliza en la expresión de sus ademanes y gestos.

Cuando no sabe, o no está seguro de la respuesta, tiende a rascarse la cabeza o a taparse los labios, lo que denota que no está seguro de la información que está brindando.

Expresión facial

El candidato es bastante expresivo tanto corporal como facialmente y demuestra sus pensamientos y emociones a través de sus microexpresiones, las cuales son en su mayoría inconscientes, esto nos ayuda a analizar en sus respuestas su comunicación interna.

En el contacto visual tiende a cerrar los ojos al hablar, producto de la búsqueda de la información necesaria para responder a las preguntas.

Nos guste o no hizo cosas buenas, pero también malas. Pero si el presidente no cambia de decisión antes del 3 de septiembre, la CICIG se acaba”.

Recomendación

Le recomendaría tener más tolerancia con algunas preguntas y mantener una postura amigable hacia su interlocutor. Análisis realizado por Paola Rivano Coach y analista de lenguaje corporal / @paorivano

3 propuestas del plan de gobierno

1. ¿Cuál es su propuesta contra la corrupción?

El cuarto pilar de nuestro plan es un Estado responsable, transparente y efectivo, con acciones y medición de las mismas. El país debe experimentar una transformación en la que el Estado responda a las necesidades de la población logrando una mejora sustancial en los indicadores de la gestión pública.

2. ¿En qué se enfoca su plan de innovación?

Primero en desempleo y el subempleo; se pondrá el modelo económico que requiere el país, porque no lo ha habido a pesar de la ubicación estratégica y ser la frontera sur del segundo bloque económico más importante del mundo.

3. ¿Qué está haciendo de distinto en esta campaña?

Básicamente lo mismo, pero estamos presentando el plan de gobierno que viene trabajándose desde hace 30 meses con más de 400 profesionales. Hemos hecho la presentación de mesas de educación, de salud y de agricultura, junto con el equipo que está detrás del proyecto de trabajo.