VIDEO. Cámara capta reacción de un grupo de gatos por el terremoto en Taiwán

Un terremoto de 5.9 grados sacudió este jueves el territorio de Taiwán, dejando al menos una víctima mortal y provocando afectaciones en los servicios públicos.

El sismo se produjo a las 5:28 (hora local) y su epicentro se situó en el condado de Yilan, al noreste del país, a 10 kilómetros de profundidad, informaron autoridades.

Por su lado, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) también situó la magnitud del temblor en 5.9.

Según cuerpos de bomberos locales, la persona que perdió la vida fue una mujer de 60 años de edad, al sufrir la caída de un armario durante el sismo.

El trasporte ferroviario también quedó suspendido en el condado de Yilan.

Más de 10 mil hogares en la capital, sus alrededores y en la provincia de Yilan se quedaron sin servicio eléctrico.

El terremoto afectó toda la isla y remeció reiteradamente los rascacielos de la capital, Taipéi, cuyos habitantes se despertaron por el sacudón.

Junto a las imágenes del sismo, las redes sociales también viralizaron un curioso video en el que se observa a un grupo de gatos reaccionando con sorpresa al movimiento de la habitación en la que se encontraban.

Las imágenes fueron obtenidas gracias a una cámara automática de visión nocturna, que la persona dueña de los gatos tiene instalada para vigilar a sus mascotas, señala La Vanguardia.

These poor cats had quite the scare when an earthquake hit Taiwan on Thursday. The Central Weather Bureau said a magnitude 6.0 rocked the country's northeastern coast, and officials are warning of aftershocks. pic.twitter.com/IlwJ69TFjf

— CBS 13 News (@WGME) August 8, 2019